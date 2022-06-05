كازاخستان تجري استفتاء على التعديلات الدستورية

الوكيل الاخباري- فتحت أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في كازاخستان صباح اليوم الأحد أبوابها أمام المشاركين في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات الدستورية.

اضافة اعلان

وسينتهي التصويت في الساعة الثامنة مساء، وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 28,59% بعد 3 ساعات على انطلاق التصويت.



وتم وضع التعديلات تنفيذا لخطة الرئيس قاسم جومارت توكايف للإصلاحات السياسية، وهي تهدف لتسهيل الانتقال النهائي من نظام حكم رئاسي "فائق الصلاحيات" إلى جمهورية رئاسية ببرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، ما يستدعي التخلي عن التركيز المفرط للسلطات لدى الرئاسة، بما في ذلك من خلال تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ وتأثيره في عمل الهيئات التمثيلية والتنفيذية .



وتمنع التعديلات رئيس الدولة من الانضمام إلى الأحزاب السياسية خلال فترة ولايته، وينطبق هذا الحظر على كبار المسؤولين أيضا، كما يمنع أقرب أقارب الرئيس من تولي مناصب قيادية في مؤسسات الدولة.

روسيا اليوم