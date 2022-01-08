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السبت، 08-01-2022 11:22 ص

كازاخستان تعلن الحداد الوطني على ضحايا الأحداث الأخيرة

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم 10 يناير يوم حداد وطني في البلاد على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة بكازاخستان.

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وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، بيريك أوالي، على "فيسبوك": "قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إعلان يوم 10 يناير، حدادا وطنيا على أرواح الضحايا البشرية الذين سقطوا بسبب الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد".


وتسببت الاحتجاجات التي تشهدها المدن الكازاخستانية منذ الثاني من يناير الجاري، والتي سرعان ما تحولت إلى عمليات نهب وشغب، في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بينهم 18 عنصرا من القوات الأمنية.


وأعلنت السلطات الكازاخسانية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير، وبدأت عملية لمكافحة الإرهاب.

 

روسيا اليوم

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