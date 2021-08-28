كازاخستان تعلن الحداد

الوكيل الإخباري- قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل وصل إلى 13 شخصا.
وذكرت الوزارة، أن البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.
من جانبه، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم غد 29 أغسطس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.
المصدر: روسيا اليوم
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