كازاخستان تعلن الحداد

الوكيل الإخباري- قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل وصل إلى 13 شخصا.



وذكرت الوزارة، أن البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.



من جانبه، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم غد 29 أغسطس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.

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المصدر: روسيا اليوم