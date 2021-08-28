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السبت، 28-08-2021 09:49 ص

كازاخستان تعلن الحداد

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل وصل إلى 13 شخصا. 

وذكرت الوزارة، أن البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.

من جانبه، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم غد 29 أغسطس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل. 

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المصدر: روسيا اليوم

 

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