كازاخستان تعين وزيرا جديدا للدفاع خلفا للمقال

الوكيل الإخباري-عين الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، روسلان جاكسيليكوف وزيرًا للدفاع خلفًا لمراد بيكتانوف.

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وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الكازاخية، الأربعاء، أن الرئيس توكاييف وقع مرسومًا لإقالة بيكتانوف.



وأشار البيان إلى أن توكاييف وقع مرسومًا آخر لتعيين نائب وزير الداخلية جاكسيليكوف وزيرًا للدفاع.



والثلاثاء، أنهت كازاخستان حالة حظر التجول المعلنة في البلاد منذ 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن مقتل 225 شخصًا.



الأناضول

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