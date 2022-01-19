الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

بالصور - جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب لؤي عبيدات في اربد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

قرار منح موظفين زيادتين سنويتين - أسماء

الخرابشة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية الأربعاء المقبل

بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

الدفاع المدني يحذر

الأربعاء، 19-01-2022 03:04 م

كازاخستان تعين وزيرا جديدا للدفاع خلفا للمقال

كازاخستان


الوكيل الإخباري-عين الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، روسلان جاكسيليكوف وزيرًا للدفاع خلفًا لمراد بيكتانوف.

اضافة اعلان


وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الكازاخية، الأربعاء، أن الرئيس توكاييف وقع مرسومًا لإقالة بيكتانوف.


وأشار البيان إلى أن توكاييف وقع مرسومًا آخر لتعيين نائب وزير الداخلية جاكسيليكوف وزيرًا للدفاع.


والثلاثاء، أنهت كازاخستان حالة حظر التجول المعلنة في البلاد منذ 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن مقتل 225 شخصًا.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61e7fb00423604161b498baf

ماكرون يدعو إلى نظام جديد لأمن أوروبا

thumbs_b_c_1b347688e3c50714f6a2151440fe10fa

إنقاذ 36 مهاجرا شمال غربي تركيا

thumbs_b_c_74c21a8d2f2788bf97d264b7f2c3aa94

السودان.. رؤساء ووكلاء نيابة يدعون للتحقيق في انتهاكات الاحتجاجات

2a060d0aca753007b3429a7313267bb7

الجامعة العربية تدين استمرار تهجير العائلات من حي الشيخ جراح

thumbs_b_c_ba73ecda11ac8f21b5c0b097dd253c15

الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية ضد 'داعش' شمالي البلاد

445c7779c7

السعودية تنشر شروط التقدم لأداء العمرة

أخبار متعلقة
1_425443_large

اعتقال نحو 8 آلاف في كازاخستان.. وعودة الإنترنت إلى ألماتي

كا2

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

888888888888888888888888

قوات بقيادة روسية تحرس منشآت إستراتيجية في كازاخستان

كا2

داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

2

إدارة بايدن: لا علاقة لنا بالأحداث في كازاخستان

12202123235931372838954

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة إلى كازاخستان