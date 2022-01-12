كازاخستان.. مطار ألما آتا يستأنف العمل غداً الخميس

الوكيل الإخباري-قالت لجنة الطيران المدني في كازاخستان إن مطار ألما آتا سيستأنف العمل في 13 يناير/كانون الثاني.

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في وقت سابق، قال ممثل مكتب رئيس بلدية ألما آتا إن الميناء الجوي لن يفتح قبل رفع حالة الطوارئ، أي في 19 يناير، لكنه أضاف لاحقًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.



وفقًا لجدول رحلات شركة الطيران على تلغرام: "اعتبارًا من 13 يناير 2022، سيستأنف مطار ألما آتا الدولي العمل. وفقًا للمعلومات الأولية من إدارة المطار، سيتم تنفيذ الرحلات الداخلية والدولية من الساعة 8.00 إلى الساعة 21.00 (من الساعة 5.00 إلى الساعة 18.00 بتوقيت موسكو)".



وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

سبوتنيك

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