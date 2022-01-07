كازاخستان: مقتل 26 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن

الوكيل الإخباري - ألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد، فيما قتل 26 مسلحًا في اشتباكات مع قوات الأمن، وأصيب 18 مسلحًا آخرون، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة اليوم الجمعة.

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ونقلت وكالات أنباء عن السلطات قولها امس الخميس، أن 18 عنصرًا من قوات الأمن قتلوا وجرح 748، كما قتل العشرات في صفوف المتظاهرين وأصيب أكثر من ألف شخص .



وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.



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