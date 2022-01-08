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السبت، 08-01-2022 10:57 ص

كازاخستان.. 4266 موقوف خلال الاحتجاجات في البلاد

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية الكازاخية أن عدد الأشخاص الموقوفين في الأحداث التي وقعت في البلاد ارتفع إلى 4266، بمن فيهم مواطنو دول أخرى.

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وصدر بيان عن الوزارة السبت، بخصوص تحديث البيانات الخاصة بالموقوفين في العمليات الجارية في البلاد، حيث ذكر أن 4266 شخصا أوقفوا بينهم مواطنون من دول مجاورة.


وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 شخص أوقفوا في قرية بمقاطعة ألماتي ، وتم ضبط مستودع أسلحة في مقاطعة جامبيل، وكذلك منتجات مسروقة مثل دراجات هوائية، وتلفزيونات، وهواتف محمولة، وأسلحة، وذخائر في مبنى خدمة السيارات في ألماتي.


ومنذ الأحد الماضي، تشهد كازاخستان احتجاجات على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.


وأسفرت تلك الاحتجاجات والأحداث عن مقتل 26 محتجا وإصابة المئات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في البلاد، الجمعة.


وأعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي في كازاخستان.

 

الأناضول

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