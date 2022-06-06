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الإثنين، 06-06-2022 09:36 ص

كازاخستان: 77,18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الاقتراع المركزية في كازاخستان، نورلان أبديروف، اليوم الاثنين، أن 77,18 بالمئة من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاستفتاء العام الذي جرى في البلاد أمس الأحد.

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وقال أبديروف إن عدد الاشخاص الذين صوتوا لصالح حل المسألة التي تم طرحها في الاستفتاء العام، بلغ 77,18 بالمئة، أي 6 ملايين و 163 ألف شخص من كل الأشخاص المشاركين في التصويت في مناطق البلاد كلها، وفق وكالة "نوفوستي".


وأفادت لجنة الاقتراع المركزية، سابقا، بأن نسبة المشاركة في التصويت بلغت، وفق المعلومات التمهيدية، 68,44 بالمئة.


وصرح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بأن محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في كانون الثاني الماضي، أكدت الحاجة إلى تحديث سياسي مبكر للبلاد، حيث قدمت السلطات تعديلات على القانون الأساسي للاستفتاء، وهي مصممة لتدعيم الانتقال النهائي من شكل "رئاسي فائق" للحكومة إلى جمهورية رئاسية ببرلمان قوي وحكومة خاضعة للمساءلة، ولهذه الغاية قللت التعديلات من التركيز المفرط للسلطات الرئاسية، وبالتالي تقل مشاركة رئيس الدولة بتشكيل مجلس الشيوخ ويحد تأثيره على الهيئات التمثيلية والتنفيذية.


بترا

 

 




 

 


 

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