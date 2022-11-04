كان على علم بها .. عمران خان يتحدث عن محاولة اغتياله

الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الذي نجى من محاولة اغتياله إنه كان على علم بها مسبقا.



وفي خطاب متلفز من داخل مستشفى بلاهور حيث يتلقى العلاج من إصابته، قال عمران خان: "لدي معلومات عن 4 أشخاص وضعوا خطة لاغتيالي في مكان بين وزير أباد وجوجرات".



وأضاف خان، الذي قدم تفاصيل عن الكيفية التي خططوا بها لاغتياله: "لقد استخدموا أساليب مماثلة حاولوا استخدامها ضد حاكم البنجاب السابق سلمان تيسير (...) لقد حاولوا اتهامي بالكفر لتأجيج الجمهور ضدي".



في بداية خطابه، بدأ خان في توبيخ الحكومة الحالية وعبّر عن أسفه لكيفية الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح بحجب الثقة.



وقال: "كان من الممكن أن تخسر الحكومة خطوة عدم الثقة، لكنهم (قادة التحالف) استخدموا الأموال لتحقيق النجاح".

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