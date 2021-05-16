الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 09:38 م

كشف الأسماء المطروحة لمنصب وزير الصحة العراقي

عرابق


الوكيل الإخباري- كشف مصدر عراقي، اليوم الأحد، عن الأسماء المطروحة داخل الأروقة السياسية، لتسلم منصب وزير الصحة العراقي بدلا عن الوزير المستقيل حسن التميمي.

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وقال المصدر إن "الأسماء المطروحة هي: هاني العقابي، الوكيل الفني لوزارة الصحة، وعباس الصحن مدير مستشفى الواسطي في بغداد، وغايب العميري، صيدلاني، وهو حاليا نائب عن تحالف سائرون".


وأضاف، أن "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيطرح خلال الأيام المقبلة اسم الوزير الجديد على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه، بعد الحصول على توافق سياسي على أحد هذه الأسماء".


وقبل أيام قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي استقالته على خلفية حادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" التي راح ضحيتها 82 مدنيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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