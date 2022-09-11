الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟

الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد

الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

كشف تفاصيل آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها-صورة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من البرلمان النرويجي

تمديد مدة إقامة المركبات المملوكة للسعوديين في الأردن حتى 18 شهراً

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

محافظ العاصمة يقرر توقيف 18 اردنياً عادوا من كينيا

عاجل

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

الأحد، 11-09-2022 12:51 م

كشف تفاصيل آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها-صورة

_124952514_smallerqueen


الوكيل الإخباري- كشفت المصورة، التي التقطت آخر صورة عامة للملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، تفاصيل ما حدث خلال لقائهما.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه جرى إرسال جين بارلو، مصورة جمعية الصحافة، إلى قلعة بالمورال لالتقاط صور استقبال الملكة لرئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس.

اضافة اعلان


وأضاف أن بارلو التقطت بعض الصور للملكة، بينما كانت تنتظر وصول زعيمة حزب المحافظين إلى منزلها في اسكتلندا.


ووصفت جين الملكة، التي توفيت عن 96 عاما، بأنها "ضعيفة وأكثر هشاشة"، لكنها كانت "في حالة معنوية جيدة".

 

وذكرت أنها أجرت "حديثا قصيرا" مع الملكة عن الطقس القاتم في ذلك اليوم، مضيفة "تلقيت منها ابتسامات كثيرة".

وتابعت: "التقاط تلك الصور كان شرفا وامتيازا حقيقيا لي".

وأبرزت جين بارلو: "ذهبت هناك لتصوير لقاء الملكة برئيسة الوزراء الجديدة، لكن أفضل صورة بالنسبة لي كانت للملكة بمفردها.. من الواضح أنها أكثر صورة مهمة الآن".

 

 

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
631d7df0423604677e1b168e

تسمية العاهل البريطاني تشارلز الثالث ملكا لكندا وأستراليا

1242975088

الناخبون بالسويد يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

1662879755792

18 قتيلا بحادث تصادم حافلة ركاب بصهريج وقود في المكسيك

ertikaznews-2022.09.10.18.31-660x330

الصين تختبر بنجاح طائرة إطفاء برمائية عملاقة

631d2b994236040746607789

زلزال بقوة 7.6 يضرب شرقي بابوا غينيا الجديدة

631d6fe34c59b7574c2e9599

سوريا تسجل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب