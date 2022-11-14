كشف هوية ضحيتين بانفجار إسطنبول - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية تركية أن طفلة تركية ووالدها كانا من بين القتلى، إثر الانفجار الذي ضرب شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول، الأحد.

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وكانت الطفل إيكرين ووالدها يوسف ميدان، من بين القتلى الـ6 في الحادث المأساوي، الذي أدى أيضا إلى إصابة العشرات، من بينهم حالات خطرة.

وكان ميدان يعمل في وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وفقا لمصادر رسمية وتقارير صحفية.



ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون، عندما هز انفجار شارع الاستقلال، في حادث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و"تفوح منه رائحة الإرهاب".





سكاي نيوز