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الجمعة، 06-11-2020 08:55 م

كلمة مرتقبة لبايدن مساء الجمعة

ترامب وبايدن


الوكيل الإخباري - يتوجه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بكلمة للأميركيين مساء الجمعة وفق ما أفاد مصدر من حملته لوكالة فرانس برس.

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ويأتي ذلك مع تفوقه حتى الآن على دونالد ترامب في نتائج فرز أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.


ومن المزمع أن يتحدث نائب الرئيس السابق باراك أوباما من معقله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.


ولم يعلن جو بايدن (77 عاما) فوزه في السباق الرئاسي، لكن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي اعتبرت الجمعة أنه من "الواضح" أنه "سيفوز بالبيت الأبيض" ووصفته بـ"الرئيس المنتخب".

 

المصدر: A F P


 




 

 


 

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