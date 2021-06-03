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الخميس، 03-06-2021 04:22 م

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

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الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني أن أمينه العام حسن نصر الله سيلقي الأسبوع القادم كلمة جديدة، وسط مزاعم متعددة عن تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
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 وأفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اليوم الخميس بأن نصر الله سيتحدث الثلاثاء القادم عند الساعة الـ5.30 عصرا، بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس القناة.

وتصدر اسم حسن نصر الله محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد ان تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خبر وفاة السيد حسن نصر الله في إيران، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان حسن نصر الله قد ظهر في خطابه الأخير في 25 مايو/ أيار، وقد ظهر عليه علامات الإعياء، وقد عانى من صعوبات في التنفس أثناء الخطاب، وهو ما دفع كثير من محبيه ومتابعي الخطاب للاعتقاد بإصابته بفيروس كورونا.

 




 

 


 

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