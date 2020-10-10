كلمة مرتقبــة لترامب الإثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلقي كلمة في تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا يوم الاثنين المقبل.



وذكرت الحملة أن ترامب سيلقي كلمته في مطار أورلاندو سانفورد الدولي.



وهذا هو أول تجمع انتخابي لترامب خارج واشنطن منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.



كما أعلن مسؤول مطلع أن ترامب، سيلقي كلمة من شرفة البيت الأبيض يوم السبت.

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المصدر: روسيا اليوم

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