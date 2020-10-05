كندا: أونتاريو تضيف 3700 عامل في مستشفياتها لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد تخصيص حكومته 5ر52 مليون دولار، لإضافة 3700 عامل في مستشفيات المقاطعة ودور الرعاية طويلة الأجل، لمواجهة الموجة الثانية من كورونا .

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وأكد فورد في بيان أن التوظيف الجديد سيوفر ما يصل إلى 1400 ممرض جديد في مستشفيات أونتاريو ودور الرعاية طويلة الأجل، مبينا أن الفي خريج جديد من عمال الدعم الشخصي سيحصلون على مكافأة قدرها 5 الاف دولار إذا التزموا بالعمل في نظام الرعاية طويلة الأجل بالمقاطعة للأشهر الستة المقبلة.



وكانت دور الرعاية طويلة الأجل في أونتاريو قد شهدت أكثر من 1800 حالة وفاة خلال الوباء مع الابلاغ عن نقص في الموظفين خلال شهري نيسان وأيار الماضيين.



يذكر أن مقاطعة أونتاريو تأتي في المرتبة الثانية بعد مقاطعة كيبيك في عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا على مستوى المقاطعات الكندية، حيث سجلت 54199 إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى منها 45819 مريضا، كما سجلت 2975 وفاة منذ بداية الجائحة.



