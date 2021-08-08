كندا: إخلاء أكثر من 5000 منزل بسبب حرائق الغابات

الوكيل الإخباري - أصدرت السلطات الكندية بمقاطعة بريتيش كولومبياغرب البلاد، أوامر بإخلاء 5650 منزلا، بعد اشتعال 290 حريقا للغابات في جميع أنحاء المقاطعة.

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وقال وزير السلامة العامة في حكومة بريتيش كولومبيا مايك فارنوورث، في بيان اليوم الأحد، إن مدينة فيرنون التي تبعد 440 كيلومترا شمال شرق عاصمة المقاطعة، في حالة تأهب للإخلاء وكذلك بعض المجتمعات المحيطة بها.



وأشار إلى أن الرياح القوية تعتبر مشكلة كبيرة لحرائق الغابات، مبينا أن قوة الرياح والعاصفة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما أتت الحرائق على 550 كيلومترا مربعا، مؤكدا أن الحرائق تتسبب في دمار كبير وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات.



وأكد أن الأشخاص الذين يتجاهلون أوامر الإخلاء يعرضون أنفسهم وطواقم الإطفاء للخطر عن عمد.

بترا