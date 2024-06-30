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الأحد، 30-06-2024 09:25 ص

كندا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب الميكانيكيين

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الوكيل الاخباري- ألغت شركة الطيران الكندية "ويست جيت" 235 رحلة، السبت، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب الميكانيكيين العاملين لديها، فيما توقع مسؤولون إلغاء المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.

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يأتي الإضراب، رغم تدخل الحكومة الفيدرالية لتجنب أي اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطني.

وتضاف عمليات الإلغاء هذه إلى الإلغاءات الـ150 التي أعلنت، الجمعة، والـ25 التي أعلنت الخميس، وهو ما يؤثر على ما مجموعه أكثر من 55 ألف مسافر في كل أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدولية خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال السنة. 

وقال رئيس "ويست جيت" ديدريك بن، إن "هذا الوضع كارثي"، ملقيا بكامل المسؤولية على نقابة العمال الميكانيكيين، محذرا من أنه من المتوقع حصول مزيد من عمليات الإلغاء "حتى يتم إلغاء الإضراب غير العقلاني أو حصول تدخل فوري".

 

 




 

 


 

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