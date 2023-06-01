الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

تفاصيل بذلة ولي العهد في حفل زفافه

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر

الخميس، 01-06-2023 04:46 م

كندا تحارب التدخين بطباعة تحذير على كل سيجارة

64786a1e4236045d60570fa8


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض طباعة تحذيرات صحية من مضار التبغ مباشرة على كل سيجارة، في "سابقة عالمية" على صعيد مكافحة التدخين.

اضافة اعلان


وستبدأ هذه الرسائل بالظهور على منتجات التبغ الفردية تدريجا اعتبارا من الأول من أغسطس، وستتضمن عبارات مثل "سمّ في كل نفخة" و"دخان التبغ يضر بالأطفال" و"السجائر تسبب السرطان".


وقالت وزيرة الأقاليم التابعة لكندا كارولين بينيت في بيان إن 48 ألف كندي لا يزالون يموتون كل عام بسبب التدخين، مشيرة إلى أن كندا "أول دولة في العالم تعتمد إجراء مماثلا"، مشيرة إلى أنه "بهذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك أي مفر من التحذيرات الصحية، وسيكون ذلك بمثابة تذكير صارخ بالعواقب الصحية للتدخين، مع إقرانها بصور محدّثة معروضة على العبوة".


لتبرير هذا الإجراء، قالت الحكومة الكندية إنها وجدت أن بعض الشباب، وهي فئة حساسة على صعيد خطر إدمان التبغ، يبدأون التدخين بعد تلقيهم سيجارة واحدة بدلا من علبة تحتوي على تحذيرات صحية.


في العام 2000، كانت كندا أول بلد يأمر بوضع تحذيرات مصورة على عبوات السجائر، بما يشمل صورا مروعة للقلب والرئتين لدى أشخاص يعانون أمراضا جراء تناول منتجات التبغ، من أجل زيادة الوعي بالأخطار الصحية المرتبطة بالتدخين.


منذ ذلك الحين، تسجل معدلات التدخين تراجعا مطردا. وتهدف أوتاوا إلى زيادة خفض عدد المدخنين في البلاد ليصل إلى 5% من السكان، أو حوالى مليوني شخص، بحلول العام 2035، مقارنة بنحو 13 % حاليا.


وبحسب بيانات حكومية، فإن قرابة نصف تكاليف الرعاية الصحية في البلاد مرتبطة باستخدام مؤثرات عقلية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478b39b0a8e9

أستراليا.. الحكم على جندي سابق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

6478ac3442360461e03bb6a6

سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

6478a0c04236047840364835

بلينكن: دول الناتو ستخصص لكييف حزمة كبيرة من المساعدات خلال القمة في يوليو

647898b54c59b755170238f9

بلينكن: واشنطن تفكر بإجراءات ضد قادة السودان

647872be4236044f5723c655

إلغاء إطلاق أول صاروخ فضائي إسباني

64788def4236047840364821

الكرملين يقيّم العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية

أخبار متعلقة
64396586_101

ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد بقيمة 3.2 مليارات دولار

image - 2023-05-11T085223.445

الحكومة الألمانية تعتزم منح الولايات مليار يورو للتعامل مع اللاجئين

image - 2023-05-09T090245.611

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا وسط مزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية

645791094c59b73b1466aadc

سويسرا ستعيد بيع 25 دبابة ليوبارد 2 لألمانيا

image (13)

وفاة 200 شخص في فيضانات بالكونغو

GPS_Satellite_NASA_art-iif-e1416432217297

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية