الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

المياه: لا تغيير على أدوار المياه خلال المنخفض

الأربعاء، 01-12-2021 11:14 ص

كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول من بينها دولة عربية

1638309502a38f4f38f32c7884755c8bb7b6a34bca


الوكيل الإخباري-أعلنت كندا يوم الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار متغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي سجلت أولى الإصابات به في جنوب إفريقيا.

اضافة اعلان

 

وقالت مصادر لصحيفة Toronto Star، إنه تم إضافة هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تتضمن جمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وناميبيا.


كما وسعت كندا حظر السفر إلى هولندا التي سجلت أولى الإصابات بمتغير "أوميكرون"، وقال مصدر إن مجلس الوزراء وافق على الخطوات الجديدة في اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء.


وأوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع البحث في خيارات أخرى، ومن بينها فرض اختبار كوفيد-19 على جميع المسافرين الذين يصلون إلى المطارات الكندية.
بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الصحة جان إيف دوكلوس إنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة في وقت لاحق. فيما رفض وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو التعليق على الإجراءات الحدودية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
225555120-2

نيجيريا.. وفاة 29 طفلا جراء غرق مركب والبحث مستمر عن مفقودين

61a7334e4c59b72eb474e47a

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

6060f1bf42360432b3480131

مصر ..ترحيل القادمين الأجانب المصابين بفيروس كورونا فورا

أين_يقع_منبع_نهر_النيل

تونس: نبذل جهوداً للتوصل إلى حل توافقي بشأن سد النهضة

189613

السعودية ترفع تعليق الرحلات من 6دول

تركيا عاصفة

5 قتلى و63 جريحا بعاصفة عاتية في تركيا

أخبار متعلقة
مصر مطر

مصر.. تحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي و قرار بتعطيل الدراسة

جو

بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

55572-11

الحكومة المصرية تصدر قرارا حول التبرع بالأعضاء البشرية

61430fb44c59b7534129b684

مصر تصدر قرارا بشأن 14 مواطنا طالبوا برد الجنسية

61937af94c59b71ee1395152

مصر .. انفجار بالجيزة يخلف جرحى-صور

5a315cf995a597b6208b45b5

الجيش المصري يستعد لحدث ضخم