الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه تؤكد التزامها بإصدار الفواتير الشهرية

نقابة المحروقات: 18 مليون لتر مبيعات الكاز الشهر الماضي

حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق مؤقتا

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوما

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة

بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

الأحد، 05-02-2023 03:27 م

كندا ترسل أول دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

image - 2023-02-05T152803.972


الوكيل الإخباري - أرسلت كندا، أمس السبت، أول دبابة من دبابات "ليوبارد 2" الموعودة إلى أوكرانيا وفق ما أعلنته وزيرة الدفاع أنيتا أناند.

وقالت الوزيرة على تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

اضافة اعلان


وأضافت: "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات تحتاج إليها للانتصار".


وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة: "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".


وأعلنت كندا في نهاية يناير قرارها تسليم أربع دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63401d0f423604706d44a468

الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني

11111111111111111

انهيارات الجليد تخلّف خسائر بشرية في النمسا

63df97be4236046bad0b9fcd

خامنئي يعفو عن آلاف المتهمين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

63dba35a42360409b471af34

اشتداد موجات الجفاف والفيضانات في آسيا

63df6cfd423604726d3242ab

مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 في حادث سير بتركيا

63df7e194c59b74309600306

روسيا تقوم بأول إطلاق فضائي للعام الجاري

أخبار متعلقة
image - 2023-01-08T085416.991

روسيا تنهي وقف إطلاق النار وتواصل القتال في أوكرانيا

thumbs-b-c-a9272a512928db5f9f1a9f874cf6f9e5-1673092091

روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول

5a16945dd437500f4a8b4567

سيناتور روسي يحذر من وقوع صدام مباشر بين موسكو والناتو

image - 2023-01-07T162112.394

روسيا: سنلتزم بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد في أوكرانيا

image - 2023-01-07T114051.707

كيشيدا يتعهد بفعل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء

image - 2023-01-07T100751.758

أسلحة غربية ثقيلة تمهد لتصعيد مرتقب