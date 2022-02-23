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الأربعاء، 23-02-2022 11:08 ص

كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "في هذا الوقت المحوري لأمن أوكرانيا وأوروبا والعالم ، تقوم كندا بدورها. نحن نفوض بنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا".


في وقت سابق ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي قيمته 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.

 

سبوتنيك

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