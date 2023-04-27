كندا تعتزم إرسال 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أمس الأربعاء أن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.



وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

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وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.



واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري. وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير مستشفيات والحد من توزيع الطعام.



وقالت أناند أمس الأربعاء إن بلادها نشرت طائرتين من طراز سي-130 هركليز بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.



وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".



وقالت كندا يوم الأحد الماضي إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.



وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.

البيان