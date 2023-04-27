الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

عبدالرحمن ابراهيم الخليلي في ذمة الله

وفاة شخص دهساً في الكرك

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

النفط يصعد عالمياً اليوم الخميس

الخميس، 27-04-2023 08:46 ص

كندا تعتزم إرسال 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

image - 2023-04-27T084532.385


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أمس الأربعاء أن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

اضافة اعلان


وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.


واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري. وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير مستشفيات والحد من توزيع الطعام.


وقالت أناند أمس الأربعاء إن بلادها نشرت طائرتين من طراز سي-130 هركليز بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.


وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".


وقالت كندا يوم الأحد الماضي إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.


وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
آخر-تطورات-الصراع-بين-البرهان-وحميدتي-مواجهات-عنيفة-بين-الجيش

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

238596

دبلوماسي بريطاني سابق: أمام زيلينسكي ستة أشهر فقط

6449008b423604559d60d602

روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

5a282f4dd43750e1038b456a

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار

644a0b8942360455500e6bc2

فولودين: الهجوم الإرهابي على السيل الشمالي هو واحد من جرائم بايدن

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

أخبار متعلقة
2e36c247-873e-45ec-ac4a-aa6a754ffcf3

بغداد تقدم تسهيلات لمواطني بلدان الخليج لدخول العراق

642815764236047ef24dcbe3

رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة إنتاج 140 ألف برميل يوميا

image - 2023-03-30T144546.352

الملك تشارلز يلتقي شولتس ويلقي كلمة أمام البرلمان الألماني

6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

1680004226448

واشنطن تنفي تمويل الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو

6422bbc24c59b75ca34f3fc4

بيسكوف: قرار ألمانيا رفع حجم المساعدات لأوكرانيا لا يبشر بالخير