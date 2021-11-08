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الإثنين، 08-11-2021 07:58 ص

كندا تقرر إجلاء جزء من موظفي سفارتها في إثيوبيا

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الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الخارجية الكندية، إجلاء جميع أفراد أسر موظفي السفارة الكندية في إثيوبيا إلى جانب موظفي الدعم، وذلك في ظل تواصل النزاع المسلح في البلاد.

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وقالت الخارجية الكندية في بيان لها: "الوضع في إثيوبيا يتغير بسرعة و يتدهور، أمن المواطنين الكنديين ضمن أولوياتنا، لذلك تم اتخاذ قرار بإجلاء جميع أفراد أسر موظفي السفارة الكندية، وأيضاً موظفي الدعم، من إثيوبيا"، فيما أشار البيان إلى أن السفارة في أديس أبابا ما زالت تواصل عملها.


وفي وقت سابق، أكدت جبهة تحرير شعب تيغراي الإثيوبية أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية.


وصرح غيتاتشو رضا، المتحدث باسم جبهة تيغراي، التي تقود تمردا ضد الحكومة المركزية، لوكالة فرانس برس قائلا: "القول بأن سكان أديس أبابا معارضون لنا بشدة مبالغ فيها تماما".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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