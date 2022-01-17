كندا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا الا للضرورة القصوى

الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة الكندية، صباح اليوم الإثنين، أنها طلبت من مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا إلا في حالات الضرورة القصوى.

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وجاء في بيان على موقع الحكومة الكندية: "تجنبوا السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب العدوان الروسي المستمر وتركز القوات العسكرية حول البلاد".



وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.





سبوتنيك