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الثلاثاء، 06-06-2023 09:38 ص

كندا.. مقاطعة كيبيك تطلب دعما دوليا لمكافحة حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري- تبحث مقاطعة كيبيك الكندية عن دعم دولي حيث تكافح ضد أكثر من 160 حريقا في الغابات، يقول المسؤولون الفيدراليون إنه يتشكل ليكون من بين أسوأ مواسم الحرائق في البلاد.

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وقال فرانسوا ليغولت، رئيس حكومة إقليم كيبيك، إنه مع وجود أكثر من 480 من رجال الإطفاء في البرية على الأرض، يمكن أن تقاتل كيبيك حوالي 30 حريقا، مضيفا أن رجال الإطفاء عادة ما يأتون من مقاطعات أخرى للمساعدة، لكن بسبب الحرائق المستعرة في البلاد فإنه "عندما أتحدث إلى رؤساء وزراء المقاطعات الأخرى، فإنهم مشغولون أيضا".

وأفاد بأن 200 رجل إطفاء إضافي قادمون من فرنسا والولايات المتحدة، كما تجري كيبيك محادثات مع كوستاريكا والبرتغال وتشيلي حيث تبحث عن موارد إضافية.

وحتى بعد ظهر يوم الجمعة، كان هناك 324 حريقا مشتعلا في أنحاء كندا، واعتبارا من صباح يوم الاثنين، ارتفع العدد إلى 413، وبحلول وقت متأخر بعد الظهر، قفز المجموع مرة أخرى إلى 455.

وقالت وكالة الوقاية من حرائق الغابات في كيبيك إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 160 حريقا في كيبيك بما في ذلك ما لا يقل عن 114 حريقا خارج نطاق السيطرة، مبينة أن أكثر من 173000 هكتار احترقت هذا العام في "منطقة حرائق الحماية المكثفة" في كيبيك - المنطقة التي يتم فيها عادة مكافحة جميع الحرائق بشكل نشط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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