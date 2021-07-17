كوبا تعلن عن هجمات سيبرانية استهدفت موقع خارجيتها

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، عن تعرض موقعها على الإنترنت لهجمات سيبرانية من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا منذ الـ 11 من يوليو، مع انطلاق مظاهرات الاحتجاج في البلاد.



وقالت الخارجية الكوبية، "ندين هجمات DDoS السيبرانية التي تعرض لها موقعنا منذ 11 يوليو. وهذا الهجوم يتمثل في إرسال عدد كبير من البيانات الزائفة، مما يعطل الخوادم".



وأضافت ، أن عناوين الـ IP التي نفذ منها الهجوم موجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، معترفة بأن ذلك قد يكون "تمويها" للمواقع الحقيقية التي انطلق منها الهجوم.

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وأشارت الخارجية الكوبية، إلى أن موقع الخارجية الكوبية تعرض لهجوم من 34 عنوانا، أرسل كل واحد منها أكثر من 10 آلاف طلب في آن واحد.



وقالت، إن ذلك يعتبر "جزءا من الحرب السيبرانية والمعلوماتية التي تم شنها ضد كوبا".

المصدر: روسيا اليوم