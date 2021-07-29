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الخميس، 29-07-2021 07:56 م

كوبا.. وفاة 6 قادة عسكريين بغضون 10 أيام

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام الكوبية بأن 6 من القادة العسكريين المتنفذين توفوا في البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

وذكرت محطة "تيلي-راديو مارتي" الكوبية أنه "عشية يوم الأربعاء، أعلن ممثلو القوات المسلحة الكوبية وفاة (مقاتل الثورة) جيلبرتو أنطونيو كارديرو سانشيز، ولم يتم الإبلاغ عن سبب وفاته".

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وأبلغت المحطة في وقت سابق عن وفاة الجنرال أوغستين بينيا بوريس الذي قاد الجيش الكوبي في شرق البلاد، والجنرال الاحتياط مارسيلو فيرديسيا بيردومو، وأحد أقرب مساعدي الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو قائد الفرقة الاحتياط روبن مارتينيز بوينتي، والجنرال في الاحتياط باتشيكو، والعميد أرماندو رودريغيز".


وتابعت، أنه في "11-12 من يوليو الجاري، وقعت أعمال شغب في عدد من المدن الكوبية بسبب تدهور الظروف المعيشية وتفاقم وباء كورونا عمت ما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة في البلاد".


وأضافت: "ترافقت الخطابات مع أعمال تخريب، بما في ذلك ضد الشرطة الثورية الشعبية".
من جهتها، علقت هافانا بالقول إن "الولايات المتحدة تقف وراء تنظيم هذه المظاهرات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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