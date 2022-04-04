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الإثنين، 04-04-2022 09:01 ص

كورونا يكشر عن أنيابه.. ويلغي مئات الرحلات الجوية في سويسرا

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الوكيل الإخباري - اجتاح فيروس كورونا شركة الطيران السويسرية المنخفضة التكلفة "إيزي جيت"، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات وإحداث إرباك في عدد من المطارات.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الاثنين، أنه جرى إلغاء أكثر من 200 رحلة لـ"إيزي جيت" في عطلة نهاية الأسبوع، مما ترك الكثير من المسافرين عالقين في المطارات.

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ووصل الأمر إلى حدوث "فوضى سفر" في بعض المطارات البريطانية.


وعزت "إيزي جيت" إلغاء الرحلات إلى النقص الكبير في موظفيها، بسبب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".


وقالت إن 222 رحلة على الأقل ألغيت منذ الجمعة، مشيرة إلى أنها ستواجه نقص الموظفين بإعداد "قائمة الموظفين الاحتياطيين".


وذكر متحدث باسم الشركة أن فيروس كورونا تفشى بين موظفيها بشكل يفوق الوضع الطبيعي.


ولم يذكر المتحدث عدد المصابين، لكن يبدو أنه كبير لدرجة إلغاء نحو 222 رحلة جوية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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