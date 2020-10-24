كوريا الجنوبية : اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري - تداولت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية عدة روايات حول السبب من اختفاء (ري سول جو) زوجة زعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون) وعدم خروجها إلى العلن منذ فترة طويلة .



ولفتت، أن أحد الأسباب المحتملة لغياب ري سول جو قد يكون حملها .

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وجاء في روايات أخرى لاختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية أنها تركز في الوقت الحالي على رعاية عمة كيم جونغ أون التي تعاني من مشاكل صحية أو تركيزها على تعليم ابنتها التي بلغت السن المدرسي .



ومن ضمن الروايات أيضا أنها تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل تجنب الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد .



ومن جانبه دعا (لي إن يونغ) وزير شئون الوحدة في كوريا الجنوبية إلى عدم الاستعجال بالاستنتاجات بهذا الشأن .. وأعاد إلى الأذهان غياب شقيقة كيم جونغ أون قبل فترة والتي عادت إلى العلن من جديد بعد مرور نحو شهرين .



المصدر : دنيا الوطن

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