كوريا الجنوبية.. ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد

الوكيل الإخباري - أدت موجات الحر الشديدة التي ضربت كوريا الجنوبية على مدار أيام إلى انقطاع متقطع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، مما ترك بعض المنازل بدون كهرباء في طقس شديد الحرارة.

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وحسب وكالة "يونهاب " انقطعت الكهرباء عن 50 منزلا في مجمع سكني مكون من 100 وحدة في أووانغ بإقليم كيونغكي، مما تسبب في مخاوف بشأن مشاكل صحية وآثار أخرى للحرارة. وفي هانام بجنوب شرق سيئول، لم يتمكن 45 منزلا من استخدام الطاقة الكهربائية لمدة ساعتين.



وفي مجمع سكني في سوون، جنوب سيئول أيضا، عانى 580 منزلا من انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا لمدة يومين متتاليين، وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن مجمع سكني في إنتشون حيث تضرر 350 منزلا.



وفي غوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلومترا جنوب سيئول، انقطع التيار الكهربائي عن 429 منزلا، وأنقذ رجال الإطفاء اثنين من السكان بعد أن علقا داخل مصعد.



ومن المتوقع أن تستمر موجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، ولن تنخفض درجات الحرارة كثيرا في الليل وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، مما يثير مخاوف بشأن العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، وربما حدوث أعطال أكبر في الطاقة.



وشهدت البلاد أعلى درجة حرارة يومية بـ40.2 درجة مئوية يوم الخميس، وتم قياسها بواسطة نظام "محطة أرصاد جوية آلية (AWS) في دونغدوتشيون بشمال سيئول.



وحذرت المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) من المزيد من حالات انقطاع التيار الكهربائي، بالنظر إلى استمرار الأحوال الجوية شديدة الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء، وطلبت من الناس إجراء الإصلاحات اللازمة لمنع حدوث انقطاع أكبر.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن الأيام الحارة والمشمسة ستستمر لأيام قادمة حيث تصل درجات الحرارة اليومية إلى حوالي 35 درجة مئوية وحتى 38 درجة مئوية في بعض المدن.

المصدر : روسيا اليوم