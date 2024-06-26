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الأربعاء، 26-06-2024 09:00 ص

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع البطاريات إلى 23 شخصا

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الوكيل الاخباري- تمكن عمال الإنقاذ في كوريا الجنوبية من انتشال جثة إضافية، في الحريق الذي اندلع بمصنع لبطاريات الليثيوم في هواسونغ جنوبي العاصمة سيئول.

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وأفادت وكالة "يونهاب" بأن عدد القتلى في هذا الحريق الذي يعد أحد أسوأ حوادث المصانع الكيماوية في البلاد، ارتفع إلى 23 شخصا، حيث أن الحريق دمر مصنع شركة "آريسيل" لصناعة بطاريات الليثيوم في هواسونغ، على بعد 45 كيلومترا جنوب سيئول، في اليوم السابق.

وأصيب 8 آخرون بجروح، منهم اثنان بجروح خطيرة.

وأشارت "يونهاب" إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثة الإضافية قبل وقت قصير من الظهر  التي يُعتقد أنها تعود للعامل الذي كان لا يزال مفقودا، من تحت عوارض الحديد المنهارة وغيرها من الحطام.

وتمت تعبئة حوالي 100 فرد واثنين من كلاب الإنقاذ خلال النهار لعملية البحث التي استمرت منذ اليوم السابق.

 




 

 


 

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