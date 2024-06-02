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الأحد، 02-06-2024 08:10 ص

كوريا الجنوبية تحصي 600 بالون محمل بقمامة أرسلتها كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون تحمل النفايات إلى البلاد، على الرغم من تحذيرات سيئول من استمرار جارتها الشمالية في القيام باستفزازات "غير عقلانية".

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سيئول وإقليم غيونغغي المحيط بها منذ الساعة الثامنة مساء أمس السبت.

وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.


وقد أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 بالونا تحمل النفايات والفضلات إلى الجنوب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعد أن حذرت من اتخاذ إجراءات ردا على بالونات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها النشطاء في كوريا الجنوبية.


ونصحت هيئة الأركان المشتركة الناس بعدم لمس هذه البالونات وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها، وحذرت من الأضرار المحتملة منها.


كما قالت حكومة مدينة سيئول اليوم الأحد إنها ستشغل مركز طوارئ على مدار الـ 24 ساعة للاستجابة لمثل هذه الأجسام.

 

RT

 




 

 


 

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