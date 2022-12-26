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الإثنين، 26-12-2022 10:18 ص

كوريا الجنوبية.. تحطم مقاتلة ونجاة الطيارين

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الوكيل الاخباري- أعلنت الجنوبية أن طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو من طراز (KA-1) تحطمت في  منطقة موكجي-ري، بالقرب من منزل خاص.

وقال سلاح الجو في بيان إن الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة "وونجو" تحطمت أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقلا من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا وقعت أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه حيث تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء غرب مدينة "وونجو" بمقاطعة جانج وون يوم 20 نوفمبر الماضي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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