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الجمعة، 05-07-2024 04:06 م

كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري في 32 شهرا

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهرًا في أيار الماضي، بفضل الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري وارتفاع توزيعات الأرباح.

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وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن فائض الحساب الجاري بلغ 8.92 مليار دولار في أيار، محققًا تحولًا من عجز قدره 290 مليون دولار في نيسان. وكان الرقم الذي تحقق في أيار هو الأكبر منذ أيلول 2021، عندما حقق الفائض 9.51 مليار دولار.


وارتفعت صادرات كوريا بمقدار 11.1 بالمئة، على أساس سنوي إلى 58.95 مليار دولار في أيار، بينما تراجعت وارداتها بمقدار 1.9 بالمئة إلى 50.20 مليار دولار.


وحقق حساب السلع للبلاد فائضا قدره 8.75 مليارات دولار في أيار، مسجلا فائضا للشهر الـ14 على التوالي.

 




 

 


 

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