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الجمعة، 10-12-2021 09:00 ص

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء إلى بدء تقديم جرعات اللقاح المعززة إلى الأفراد البالغين.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 7022 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 503606 إصابات.


ويعد هذا الرقم ثالث أعلى حصيلة يومية بكورونا بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 7174 إصابة في يوم الأربعاء و7102 إصابة في يوم الثلاثاء.


وأضافت البلاد 53 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4130 وفاة.


هذا وقررت الحكومة تخفيض الفاصل الزمني بين جرعات التطعيم الأساسي والجرعة الثالثة للبالغين 18 عاما فأكثر من 4-5 أشهر إلى 3 أشهر من تلقيهم التطعيم الأساسي، وسط المخاوف المتصاعدة بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا.


وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، إن "قدرتنا على الاستجابة الطبية تنفد بسرعة، حيث تظل الحالات اليومية في حدود 7 آلاف حالة لليوم الثالث على التوالي، ويمثل كبار السن البالغون 60 عاما أو أكثر 35% من الحالات"، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي تسريع وتيرة التطعيم والجرعات المعززة.


كما دعا إلى زيادة وتيرة تطعيم المراهقين، كاشفا أن السلطات ستبدأ برامج التطعيم في المدارس من الأسبوع المقبل.

روسيا اليوم

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