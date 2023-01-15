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الأحد، 15-01-2023 12:00 م

كوريا الجنوبية تسجل انخفاضا في التعداد السكاني للعام الثالث على التوالي

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الوكيل الاخباري- انخفض التعداد السكاني في كوريا الجنوبية خلال العام 2022، لتسجل بذلك انخفاضا للعام الـ 3 على التوالي، وتسجل نسبة عزوبة بلغت الـ 10 ملايين فرد.

وأوضحت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيانها، أن التعداد السكاني في كوريا الجنوبية بحلول الـ 31 من ديسمبر 2022، بلغ 51.439.038 نسمه، بنسبة انخفاض بلغت الـ 0.39% مقارنة بالعام 2021.

وأضاف بيان الوزارة، أن نسبة العزوبية بين الشباب ارتفعت بنسبة 41%، حيث فاق عدد الأسر المكونة من شخص واحد الـ 9 ملايين، كما سجلت الأسرة المكونة من شخصين نسبة 65.2%، من إجمالي أكثر من 23 مليون أسرة في كوريا الجنوبية.

وبحسب الجنس، فللعام الـ 4 على التوالي تسجل كوريا الجنوبية انخفضا في عدد الذكور بلغ الـ 25.636.951، في حين انخفض عدد الإناث لمدة عامين متتاليين ليسجل 25.802.087.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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