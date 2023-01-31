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الثلاثاء، 31-01-2023 09:31 ص

كوريا الجنوبية تسعى للرد بالمثل على الإمارات

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إلى استكشاف شراكات مبتكرة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة استجابة لتعهد الأخيرة بالاستثمار بقيمة 30 مليار دولار.

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وأثناء ترؤسه اجتماعا حول سبل تنفيذ الاستثمار الضخم، والذي أعلن عنه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال قمتهما في أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، قال يون إن "استثمار صناديق الثروة السيادية الإماراتية بقيمة 30 مليار دولار، كان قرارا اتخذته الدولة الصديقة الإماراتية من منطلق الثقة فينا".

ورأى أنه "يجب أن نرد بالمثل من خلال استكشاف مشاريع شراكة استثمارية مبتكرة تتماشى مع مصالح البلدين"، مبينا أن "الحكومة ستطلق شبكة تعاون استثماري تضم كيانات عامة وخاصة من كلا البلدين، بالإضافة إلى منصة تعاون استثماري ثنائي لتسهيل المناقشات مع الإمارات في المجالات التي تخطط كوريا الجنوبية لتركيز الاستثمار عليها.

وأوضح أن "الحكومة ستقدم سياسة شاملة ومساعدة دبلوماسية للمساعدة في تحقيق نتائج ملموسة من عشرات مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة"، مضيفا: "ستجري الحكومة استعدادات شاملة لنقل أنظمتنا إلى المعايير العالمية حتى نتمكن من رؤية إجراءات المتابعة الفورية في أعقاب زيارتي، ومساعدة الشركات على العمل بكل قوتها والتنافس في الحرب الاقتصادية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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