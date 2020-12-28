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الإثنين، 28-12-2020 10:41 ص

كوريا الجنوبية تعدم 9.6 مليون طائر بسبب حالة جديدة من إنفلونزا الطيور

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية.

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وتم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب باقليم جولا الشمالي، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأبلغت البلاد حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزرعة منذ أواخر نوفمبر، بما في ذلك إصابة من مزرعة للنزلاء.


وشهد إقليم جولا الجنوبي ثماني حالات، فيما استقبل إقليم كيونغ جي، الذي يحيط بالعاصمة، سبع حالات.


وتم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة للبط في غوري، على بعد 422 كم جنوب سيئول، يوم الأحد.


وسارعت كوريا الجنوبية وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها.


وحتى يوم الاثنين، أعدمت السلطات المحلية حوالي 9.6 مليون طائر. يتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كم من المزارع المصابة.


وفي غضون ذلك، تم تأكيد 42 حالة إصابة في الطيور البرية منذ أواخر أكتوبر.

وتحقق السلطات في سبع حالات أخرى مشتبه بها من موائل الطيور البرية أيضا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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