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الجمعة، 17-09-2021 09:39 ص

كوريا الجنوبية تقرض مصر 250 مليون دولار لتحديث سكك الحديد

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الوكيل الإخباري - قالت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها تخطط لتقديم قروض بقيمة 250 مليون دولار إلى مصر لمشروع تحديث السكك الحديدية الحكومية، في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة.

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ووفقا لوزراة الاقتصاد والمالية الكورية، تعتزم سيئول الاستفادة من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF) لتقديم قروض منخفضة الفائدة إلى مصر من أجل مشروع إعادة بناء السكك الحديدية التي تربط الأقصر والسد العالي.


وبدأت مصر مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار لتحديث السكك الحديدية الممتدة من مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية والعاصمة القاهرة إلى السد العالي، الواقع على نهر النيل في مدينة أسوان.


وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في عام 1987 في محاولة لمساعدة البلدان النامية الأخرى في بنيتها التحتية الأساسية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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