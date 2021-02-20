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السبت، 20-02-2021 01:24 م

3 مروحيات و4 زوارق للبحث عنه

كوريا الجنوبية .. غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين

كون
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية غرق قارب صيد على بعد نحو 42 كلم شرق كيونغجو، في الساحل الجنوب شرقي للبلاد، وعلى متنه 6 صيادين من كوريا وفيتنام.

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وتُسابق السلطات الزمن بحثا عنهم منذ مساء أمس الجمعة إثر تلقيها نداء استغاثة من القارب، الذي كان مبحرا وسط بحر شديد الاضطراب، حيث سخر خفر السواحل 3 مروحيات و4 زوارق أرسلها إلى مكان الحادث، لكن دون جدوى حتى الآن.


وكان جيون هاي تشول، وزير الداخلية والسلامة الكوري الجنوبي قد أمر بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ الصيادين الجاري البحث عنهم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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