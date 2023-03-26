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الأحد، 26-03-2023 09:47 ص

كوريا الجنوبية.. فرار مواطنين أجنبيين من المطار بعد منعهما من دخول البلاد

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الوكيل الإخباري - تحاول الشرطة في كوريا الجنوبية القبض على مواطنين من كازاخستان بعد فرارهما من مطار "إنتشون" الدولي اليوم الأحد، عقب منعهما من دخول البلاد لأسباب لم يتم الكشف عنها.

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن شرطة المطار قولها إن "الأجنبيين تسلقا السياج بالقرب من مدرج المطار في حوالي الساعة الرابعة صباحا"، فيما لم يتضح بعد سبب منعهما من دخول كوريا الجنوبية.


وقال ضابط في الشرطة مشترطا عدم الكشف عن هويته إنه "في الوقت الحالي، حددنا من هما، ونحن نتعقبهما".


وتقوم الشرطة حاليا بفحص تسجيلات كاميرات الأمن لتعقب مسار المواطنين الكازاخستانيين الهاربين.

 

RT

 




 

 


 

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