كوريا الجنوبية .. وقفة استنكارية لغارات الإحتلال على غزة

الوكيل الإخباري- نظمت مجموعة من الجالية العربية والمسلمين من مختلف الجنسيات في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية على غارات الإحتلال على قطاع غزة.



وتجمع عشرات من المتظاهرين في حي إيتوان الذي يوجد فيه المسجد الإسلامي الوحيد في سيئول مساء أمس السبت.

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وكانوا يرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات "الإحتلال مجرم، الإحتلال إرهابي، الإحتلال يقتل المدنيين، تحيا فلسطين، النصر لفلسطين، أين حقوق الإنسان"، باللغتين الإنجليزية والكورية.



وقال أبو عجور من مصر الذي نظم هذه الوقفة إنه وزملاؤه من العرب والمسلمين من الدول الأخرى خططوا لإقامة الوقفة لإخبار العالم بأن "الإحتلال إرهابي وهو يقتل المدنيين واستولى على أراضي الشعب الفلسطيني". كما تهدف الوقفة لـ"تحريك الرأي العام العالمي وجماعات مناصرة حقوق الإنسان تجاه حق الفلسطينيين".



وأضاف " نريد توصيل رسالة أننا لن نضيع ولن نتهاون ولن نتأخر في حماية المسجد الأقصى بأرواحنا وأموالنا وأهلينا ".



المصدر- روسيا اليوم