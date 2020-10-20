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الثلاثاء، 20-10-2020 02:19 م

لتعزيز قدراتها الدفاعية

كوريا الجنوبية .. 24 مقاتلة شبح من الولايات المتحدة

مقاتلا
طائرات F-35A الحربية الأمريكية


الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن استلامها لـ24 مقاتلة حربية من الجيل الخامس من طراز"F-35A"، من الولايات المتحدة حتى الآن، وفق الوكالة الكورية الجنوبية لشراء الأسلحة.

وأكدت الوكالة على أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الخارجية.

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وبدأت كوريا الجنوبية في استقدام مقاتلات الشبح الأمريكية المتطورة، منذ شهر مارس من العام الماضي، لتعزيز قدراتها بموجب خطة تهدف إلى نشر 40 وحدة حتى العام المقبل.


وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، في تقرير رفع بغرض التدقيق البرلماني، إننا "واجهنا بعض التأخير في التوصيل بسبب وضع كورونا، ولكن بفضل التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تمت عملية التوصيل وفقا للخطة".


وأشارت الوكالة إلى إن كوريا الجنوبية ستكمل بناء منشآت تخزين الطائرات، بحلول شهر ديسمبر المقبل.


وأفاد مسؤولون عسكريون بأنه "من المتوقع أن تعزز الطائرات هذه القدرات العملياتية، وأن تدعم الاستعداد لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات، نظرا لأنها تعتبر حجر الزاوية في مخطط الاستهداف الاستراتيجي، ضد القوى المعادية المحتملة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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