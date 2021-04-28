كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام في كوريا الشمالية بأن البلاد قامت باستئناف الحضور في المدارس جزئيا، وذلك بعد أن حولت الدروس عبر الإنترنت، العام الماضي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

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هذا وأعيد استئناف الحضور في الفصول الدراسية بالمدارس، في 87 من "المدارس النموذجية" في إقليم "بيونغ آن" الشمالي، وفق ما قالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطق باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، ومحطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية.



كما بينت لقطات من مقاطع فيديو الطلاب وهم يقرأون كتبهم المدرسية داخل الفصول وهم يرتدون كمامات ملونةـ، وفق وكالة "يونهاب".



وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المحتمل أيضا أن يكون الشمال قد أعاد فتح الفصول الدراسية في مناطق أخرى، نظرا لأن المدارس التي استأنفت الدراسة تقع في الإقليم القريب من الحدود مع الصين.

المصدر: روسيااليوم