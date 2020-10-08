كوريا الشمالية تستعد للكشف عن أسلحة استراتيجية مطورة

الوكيل الإخباري - رجحت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الخميس، أن تكشف بيونغ يانغ عن أسلحة استراتيجية مطورة حديثا، خلال عرض عسكري هذا الأسبوع.



وقالت الوزارة في تقرير للمراجعة البرلمانية إن الأسلحة الجديدة التي قد تكشف عنها كوريا الشمالية، تشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM)، ووحدة للنقل والنصب والقذف، وصاروخا باليستيا يطلق من غواصة (SLBM).



ومن المتوقع أن يقام العرض العسكري يوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

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وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا واسع النطاق وأنشطة أخرى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الحزب هذا الأسبوع في محاولة لترسيخ الوحدة وتوحيد الصفوف في الوقت الذي يتصف بإنجازات اقتصادية متباطئة.



يأتي ذلك، فيما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إنه سيعرض قريبا "سلاحا استراتيجيا جديدا"، معربا عن إحباطه من إحراز تقدم ضئيل في مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.



من جهة أخرى، وصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود، بحسب تعبير وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، وتفاقمت العلاقات مؤخرا بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك في بلدة كيسونغ الحدودية وتعهدت بقطع جميع خطوط الاتصالات عبر الحدود في يونيو في غضب من المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي تم إرسالها من الجنوب.

المصدر : روسيا اليوم

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