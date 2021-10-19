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الثلاثاء، 19-10-2021 09:23 ص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

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الوكيل الاخباري- أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، أن كوريا الشمالية، أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا واحدا على الأقل قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ انطلق حوالي الساعة 10:17 صباحا من حول مدينة سينبو، حيث تبقي كوريا الشمالية على غواصات ومعدات لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ أطلقت أيضا أنواعا أخرى من الصواريخ من تلك المنطقة في وقت سابق.

وأضافت أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ بالقرب من منطقة "سينبو" بإقليم "هام غيونغ" الجنوبي باتجاه البحر الشرقي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

المصدر: روسيا اليوم 

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