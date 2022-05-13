كوريا الشمالية تعزل وتعالج 187 ألف شخص مصابين بحمّى

الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها "عزلت وتعالج" 187 ألف شخص مصابين بحمّى، بعد أن أبلغت عن أولى حالات الإصابة بكوفيد، مؤكدة أن حالة وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بتفشي الفيروس.

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وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه "حتى الآن، عُزل ما يصل إلى 187800 شخص ويجري علاجهم"، مضيفة أنّ ستة أشخاص أصيبوا بحمّى قد توفّوا، وأنّ أحدهم ثبُتت إصابته بالمتحورة أوميكرون.



والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنّها "حادثة طوارئ وطنية خطيرة"، فيما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الخميس، "التغلّب" على الجائحة.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنّ الإصابة "تتوافق مع" أوميكرون، وهي نسخة متحوّرة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشّي.

وتعهّد كيم بالتغلب على كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي إنّ "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".



وأضافت الوكالة أنّ الزعيم "أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب... سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ".



وكانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي فرضت قيودا صحية صارمة بينها قرار إغلاق حدودها الذي اتخذته في وقت مبكر جدا، لمنع انتشار فيروس كورونا بعد رصده في الصين.



