كوريا الشمالية تكشف عن صاروخها المرعب - صور

الوكيل الإخباري - تكهنات عديدة تسود في أوساط الخبراء بعد مشاهدة صاروخ كوري شمالي جديد عملاق لم يسبق أن عرفوا عنه في الفترة الماضية.



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فخلال عرض عسكري ضخم، في بيونغ يانغ أمس السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس دولة كوريا الشمالية، كشفت بينغيانغ عن صاروخ باليستي عابر للقارات، قال محللون إنه "غير مسبوق" ولم يظهر من قبل.



وخلال العرض، أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها، وقال: "سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع".



وأفاد أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأميركيين" في حسابه على تويتر أن هذا الطراز هو "أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق".



ونشر باندا، في حسابه على تويتر، عددا من الصور بالغة الدقة للصاروخ الكوري الشمالي الجديد.



وصف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية عرض كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات بأنه "مخيب للآمال" ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.



وأظهر مقطع مصور معدل عرضه التلفزيون الرسمي صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل لها ما لا يقل عن 22 عجلة.

وقال محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة "أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم".



وتراوحت تقديرات الخبراء بين كون الصاروخ الجديد هو التحديث الرابع لطاروخ "بوكوكسونغ-15" المعروف لدى الغرب باسم "كاي إن 15" أو تحديث لصاروخ "هواسونغ-15"، ووصف بأنه "هواسونغ-16".



وبحسب المشاهدات فإن عرضه لا يقل عن مترين في حين يقدر طوله بين 20 و24 مترا.



وأشار محللون إلى أنه تطوير مثير للقلق "بصرف النظر عمن سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وأوضحوا أنهم يتوقعون أن تتم تجربة الصاروخ الجديد في وقت مبكر من العام 2021.











المصدر : سكاي نيوز

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