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السبت، 23-10-2021 10:18 ص

كوريا الشمالية تنتقد واشنطن حول تايوان

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الوكيل الاخباري- اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإثارة التوترات مع الصين من خلال دعمها "المتهور" لتايوان، معتبرة أن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد بالمنطقة يشكل تهديدا محتملا لبيونغ يانغ.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت، انتقد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ هو، الولايات المتحدة لإرسالها سفنا حربية عبر مضيق تايوان وتزويد تايوان بأنظمة أسلحة متطورة وتدريبات عسكرية.

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وأضاف أن "التدخل غير الحكيم" من جانب الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بتايوان، والذي تعتبره بيونغ يانغ شأنا داخليا صينيا بالكامل، يهدد بإحداث "وضع حساس في شبه الجزيرة الكورية".

جاء بيان باك بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين.

وقال باك "إنها حقيقة معروفة أن القوات الأمريكية وقواعدها العسكرية في (كوريا الجنوبية) تستخدم للضغط على الصين وأن القوات الضخمة للولايات المتحدة والدول التابعة لها، والتي تتمركز بالقرب من تايوان، يمكنها القيام بعملية عسكرية تستهدف كوريا الشمالية".

في وقت سابق الشهر الماضي، هددت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة في أعقاب قرار إدارة بايدن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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